Путин с Трампом обсудили также Украину: оба остались довольны

Дональд Трамп и Владимир Путин (скриншот видео)

дополнено

Во время сегодняшнего телефонного разговора президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили также ситуацию в Украине в контексте недавних президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там утверждают, что в ходе разговора был "подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности".

Реклама

"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - сказано в сообщении.

"Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", - отметили в пресс-службе Кремля.

Позже Трамп в Twitter подтвердил, что в ходе разговора затрагивалась тема Украины.

"Был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем - это хорошо, а не плохо", - написал президент США.

Сегодня Трамп более часа беседовал по телефону с Путиным. Сообщалось, что стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле.