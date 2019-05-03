Путин с Трампом обсудили также Украину: оба остались довольны

Во время сегодняшнего телефонного разговора президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили также ситуацию в Украине в контексте недавних президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Там утверждают, что в ходе разговора был "подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности".
"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - сказано в сообщении.
"Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", - отметили в пресс-службе Кремля.
Позже Трамп в Twitter подтвердил, что в ходе разговора затрагивалась тема Украины.
"Был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем - это хорошо, а не плохо", - написал президент США.
Сегодня Трамп более часа беседовал по телефону с Путиным. Сообщалось, что стороны обсудили возможность нового ядерного соглашения, денуклеаризацию Северной Кореи и политическую ситуацию в Венесуэле.