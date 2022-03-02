UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

санкции | В Кремле не были готовы к массированным согласованным санкциям Запада – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 12:50

В Кремле не были готовы к массированным согласованным санкциям Запада против России. Об этом пишет медиапроект "Агентство" со ссылкой на источники в околовластных кругах, передает Радио Свобода

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Финансово-экономический блок правительства РФ и руководство многих госкомпаний не были готовы к введенным против России после ее вторжения в Украину санкциям, утверждают чиновники. В правительстве готовились к ограниченным санкциям в связи с "признанием независимости" ОРДЛО, но не к последствиям крупномасштабной войны.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, он "не знал" о планах Кремля начать полномасштабное вторжение. Начало войны повергло их "в шок". 

Ранее российским госслужащим самой страшной угрозой представлялось отключение от SWIFT, сказал собеседник журналистов из руководства одной из госкомпаний РФ. Сообщалось, что для подготовки к такому сценарию правительство России проводило стресс-тесты.

Однако страны Запада пошли на более жесткие санкции, в том числе фактическую заморозку валютных активов Центробанка. Эффект таких санкций никто не просчитывал, утверждают источники издания.

Читать также: Санкции. Как мир наказывает Россию за вторжение в Украину

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 