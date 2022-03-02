В Кремле не были готовы к массированным согласованным санкциям Запада против России. Об этом пишет медиапроект "Агентство" со ссылкой на источники в околовластных кругах, передает Радио Свобода.

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Финансово-экономический блок правительства РФ и руководство многих госкомпаний не были готовы к введенным против России после ее вторжения в Украину санкциям, утверждают чиновники. В правительстве готовились к ограниченным санкциям в связи с "признанием независимости" ОРДЛО, но не к последствиям крупномасштабной войны.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, он "не знал" о планах Кремля начать полномасштабное вторжение. Начало войны повергло их "в шок".

Ранее российским госслужащим самой страшной угрозой представлялось отключение от SWIFT, сказал собеседник журналистов из руководства одной из госкомпаний РФ. Сообщалось, что для подготовки к такому сценарию правительство России проводило стресс-тесты.



Однако страны Запада пошли на более жесткие санкции, в том числе фактическую заморозку валютных активов Центробанка. Эффект таких санкций никто не просчитывал, утверждают источники издания.

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Сергей Бережной

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