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"Пленки Деркача". Кремлю неизвестно о якобы разговоре Порошенко и Путина

10.07.2020, 14:10
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Пресс-секретарь Кремля Песков не смог подтвердить аутентичность "пленок Деркача"

Кремлю неизвестно, о том действительно ли имел место якобы разговор пятого президента Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, запись которого опубликовал вчера выпускник академии ФСБ и нардеп Андрей Деркач. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский РБК.  

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"Что касается опубликованной записи мне неизвестно, чтобы такой разговор имел место. Я также ничего не могу сказать об аутентичности записи", - сказал он.

При этом, по словам Пескова, Кремль не комментирует детали международных переговоров, кроме той информации, что опубликована пресс-службой.

  • Вчера Деркач опубликовал аудио, на котором, по его утверждениям, записаны переговоры Путина и Порошенко от 30 апреля 2015 года. На записях собеседники обсуждают вопросы о войне на Донбассе, экономические проблемы и политическую ситуацию в Украине. В конце аудио якобы Порошенко поздравляет якобы Путина с Днем солидарности трудящихся.
  • В Евросолидарности назвали запись сфальсифицированной, а Служба внешней разведки заявила об "информационной спецоперации" Кремля.

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Марк Сировой
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