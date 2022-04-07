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В Кремле впервые признали, что Воронцова и Тихонова – "члены семьи" Путина

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 17:22
В Кремле впервые признали, что Воронцова и Тихонова –
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Впервые Кремль официально признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – дочери Владимира Путина, пишет Радио Свобода.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые антироссийские санкции США, принял формулировку "члены семьи". Да, у Путина обещают "ответ".

Путин раньше не подтверждал, но и не опровергал, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Екатерина Тихонова – его дочери.

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  • 6 апреля США объявили новый пакет санкций против РФ. В нем – Сбербанк, Альфа-банк, а также ряд чиновников и членов их семей, в том числе дочерей Путина.
  • Агентство Bloomberg отмечает, что санкции в отношении Тихоновой и Воронцовой – "символический жест", ведь о том, есть ли у них существенные активы за пределами России, неизвестно.
Катерина Амеліна
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антироссийские санкции владимир путин вторжение в украину
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