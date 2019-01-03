В Крым на Новый год начали ездить меньше украинцев - ГПСУ

Фото: ГПСУ

В аннексированный Россией Крым на Новый год поехало меньше людей, чем в прошлом году. Об этом сообщила Госпогранслужба.

За выходные админграницу пересекли 20 тысяч граждан, а это на 25% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

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Всего за предпраздничные и праздничные дни на государственной границе оформили почти 1 млн человек и почти 160 тысяч транспортных средств.

На время праздников пограничники усилили меры по охране границы и повышенные меры будут и на следующих выходных, на Рождество.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщал, что несмотря на завершение режима военного положения, ситуация в стране остается сложной и опасной, поэтому СНБО решил, что в ближайшее время Нацполиция, Нацгвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме.