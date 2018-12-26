СНБО: Правоохранители продолжат работать в усиленном режиме

Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Несмотря на завершение режима военного положения, ситуация в стране остается сложной и опасной, поэтому СНБО решил, что в ближайшее время Нацполиция, Нацгвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Секретарь СНБО отметил, что в областях, где было введено военное положение, количество совершенных правонарушений и преступлений (в частности, тяжелых) сократилось в среднем на 30%. Было изъято большое количество незарегистрированного оружия и взрывных устройств.

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Турчинов добавил, что СНБО также рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией и осуществлять усиленный контроль граждан РФ, пересекающих границу Украины.

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26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем.

Военное положение действовало в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. ВСУ провели масштабные сборы резервистов и военнообязанных.

В26 декабря президент Петр Порошенко заявил завил, что режим военного положения продлевать не будут.