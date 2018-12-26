Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 20:56

СНБО: Правоохранители продолжат работать в усиленном режиме

СНБО: Правоохранители продолжат работать в усиленном режиме - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Ситуация в стране остается сложной и опасной

Реклама
Реклама

Несмотря на завершение режима военного положения, ситуация в стране остается сложной и опасной, поэтому СНБО решил, что в ближайшее время Нацполиция, Нацгвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Секретарь СНБО отметил, что в областях, где было введено военное положение, количество совершенных правонарушений и преступлений (в частности, тяжелых) сократилось в среднем на 30%. Было изъято большое количество незарегистрированного оружия и взрывных устройств.

Реклама

Турчинов добавил, что СНБО также рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией и осуществлять усиленный контроль граждан РФ, пересекающих границу Украины.

Читайте также: Военное положение в Украине. Что это было и зачем

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. 

Военное положение действовало в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. ВСУ провели масштабные сборы резервистов и военнообязанных.

В26 декабря президент Петр Порошенко заявил завил, что режим военного положения продлевать не будут.

Отправить:
Распечатать:
Теги: снбо, александр турчинов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 