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12.02.2019, 15:31

В Крыму оккупанты отбирают собор Украинской православной церкви

В Крыму оккупанты отбирают собор Украинской православной церкви - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подконтрольные Кремлю органы требуют освободить помещения собора в Симферополе

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В Симферополе так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым" требует освободить помещения Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передает Укринформ.

"Министерство" направило письмо 5 февраля и расторгло договор между Управлением Крымской епархии и Фондом имущества от 2002 года. "На основании этого соглашения Управлению Крымской епархии были переданы 1400 кв м помещений по улице Севастопольская, 17а, в Симферополе под кафедральный собор и Управление епархии", - сообщил архиепископ.

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Он назвал такие действия "политическою местью для уничтожения украинской церкви на территории Крыма".

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Теги: Крым, оккупанты, упц, храм
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