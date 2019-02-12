В Крыму оккупанты отбирают собор Украинской православной церкви

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В Симферополе так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым" требует освободить помещения Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передает Укринформ.

"Министерство" направило письмо 5 февраля и расторгло договор между Управлением Крымской епархии и Фондом имущества от 2002 года. "На основании этого соглашения Управлению Крымской епархии были переданы 1400 кв м помещений по улице Севастопольская, 17а, в Симферополе под кафедральный собор и Управление епархии", - сообщил архиепископ.

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Он назвал такие действия "политическою местью для уничтожения украинской церкви на территории Крыма".

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