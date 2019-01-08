УПЦ КП в Крыму была изгоем еще до оккупации - Джемилев

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Крыму даже до оккупации УПЦ Киевского патриархата была изгоем. Об этом сказал уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Крым.Реалии.

"Митрополит Лазарь называл ее "еретической церковью", и когда создавалось объединение при участии всех конфессий, он категорически отказался принимать туда УПЦ КП", - рассказал Джемилев.

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Он убежден, что сейчас оккупационные российские власти уже не могут ссылаться на неканоничность Православной церкви в Украине. Но Россия все равно будет препятствовать ее деятельности.

Несмотря на это, Джемилев считает, что церковь в Крыму выстоит.

6 января официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.