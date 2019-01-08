Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 06:55

УПЦ КП в Крыму была изгоем еще до оккупации - Джемилев

УПЦ КП в Крыму была изгоем еще до оккупации - Джемилев - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер крымскотатарского народа считает, что украинская церковь в Крыму все равно выстоит, несмотря на давление

Реклама
Реклама

В Крыму даже до оккупации УПЦ Киевского патриархата была изгоем. Об этом сказал уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Крым.Реалии

"Митрополит Лазарь называл ее "еретической церковью", и когда создавалось объединение при участии всех конфессий, он категорически отказался принимать туда УПЦ КП", - рассказал Джемилев.

Реклама

Он убежден, что сейчас оккупационные российские власти уже не могут ссылаться на неканоничность Православной церкви в Украине. Но Россия все равно будет препятствовать ее деятельности.

Несмотря на это, Джемилев считает, что церковь в Крыму выстоит. 

6 января официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: церковь, Крым, Мустафа Джемилев, давление, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 