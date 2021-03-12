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В Крыму оккупанты схватили двоих людей, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко

12.03.2021, 20:48
В Крыму оккупанты схватили двоих людей, которые возлагали цветы к памятнику Шевченко - Фото
Фото: ru.krymr.com

В оккупированном Крыму российские силовики схватили двух жителей полуострова, которые присутствовали на акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе 9 марта. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Согласно сообщению, жительницу Алушты Елизавету Павленко и уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко задержали 10 марта на Ангарском перевале сотрудники ФСБ РФ в масках.

Елизавету Павленко отвезли домой, где более восьми часов проводили обыск. У нее изъяли технику и личные вещи. По состоянию на утро 12 марта, женщина находилась дома.

Владислава Есипенко увезли в неизвестном направлении. Сегодня стало известно, что он находится в ИВС Симферополя.

Жена Есипенко сообщила, что ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия), УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Его арестовали до 11 мая.

  • 10 марта посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Крыму Россия продолжает преследовать и сажать в тюрьмы выступающих против оккупации, и до окончания агрессии еще далеко.
  • Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".
Вадим Ребрина
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Крым тарас шевченко
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