В Крыму уже нет школ с обучением на украинском - правозащитники

Иллюстративное фото (LIGA.net)

В Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями, сообщает Крымская правозащитная группа по итогам мониторинга.

Правозащитники опровергают заявленную оккупантами статистику, согласно которой в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается 200700 детей, из них 6100 (3,1 %) обучается на крымскотатарском языке и 249 (0,2 %) — на украинском.

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Они провели собственный мониторинг, посетив 24 школы, в которых проводились опросы руководства, преподавателей и родителей учеников. В процессе мониторинга выяснилось, что во всех 3-х посещенных школах, которые заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения (школа №3 в Судаке, Зуйская средняя школа № 2 и Школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде в Симферополе), на самом деле, обучение проводится частично на крымскотатарском и частично на русском языке.

В Зуйской средней школе № 2 крымскотатарский язык как отдельный предмет преподается только до 9 класса. Табличка с названием учреждения на входе в школу размещена только на русском языке.

В школе № 20 Феодосии, которая заявлена как школа с украинским языком обучения, по информации родителей, обучение по всем предметам ведется на русском языке. Украинский язык остался только как отдельный предмет в некоторых классах.

Ранее сегодня сообщалось, что в Крыму задержали проукраинского журналиста.