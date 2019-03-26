Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.03.2019, 17:43

В Крыму уже нет школ с обучением на украинском - правозащитники

В Крыму уже нет школ с обучением на украинском - правозащитники - Фото
Иллюстративное фото (LIGA.net)

Правозащитники опровергают заявленную оккупантами статистику

Реклама
Реклама

В Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями, сообщает Крымская правозащитная группа по итогам мониторинга.

Правозащитники опровергают заявленную оккупантами статистику, согласно которой в 2018-2019 учебном году в Крыму обучается 200700 детей, из них 6100 (3,1 %) обучается на крымскотатарском языке и 249 (0,2 %) — на украинском.

Реклама

Они провели собственный мониторинг, посетив 24 школы, в которых проводились опросы руководства, преподавателей и родителей учеников. В процессе мониторинга выяснилось, что во всех 3-х посещенных школах, которые заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения (школа №3 в Судаке, Зуйская средняя школа № 2 и Школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде в Симферополе), на самом деле, обучение проводится частично на крымскотатарском и частично на русском языке.

В Зуйской средней школе № 2 крымскотатарский язык как отдельный предмет преподается только до 9 класса. Табличка с названием учреждения на входе в школу размещена только на русском языке.

В школе № 20 Феодосии, которая заявлена как школа с украинским языком обучения, по информации родителей, обучение по всем предметам ведется на русском языке. Украинский язык остался только как отдельный предмет в некоторых классах.

Ранее сегодня сообщалось, что в Крыму задержали проукраинского журналиста.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, школы, украинский язык
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 