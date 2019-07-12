В Латвии думают легализовать всех украинцев-мигрантов - посол

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В Латвийской республике идут переговоры о возможной легализации украинских трудовых мигрантов, которые находятся в этой стране. Об этом сообщил посол Украины в Латвии Алескандр Мищенко, передает Укринформ.

"Латвия – очень дружественная для нас страна. Свидетельством следует считать то, что у нас нет проблем с украинскими гражданами, которые здесь находятся, работают. Мы сейчас прорабатываем вопрос о возможности легализации украинских заробитчан, находящихся в Латвии нелегально", - сказал Мищенко.

4 июля руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польше с 2014 года выросло в пять раз: с 300 тысяч до примерно полтора миллиона.

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