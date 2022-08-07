В Латвии полиция больше не будет охранять генконсульства РФ

В Латвии государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства России. Об этом сообщает LSM.

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Правоохранители перестанут охранять генконсульства в двух городах – в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.

В апреле 2022-го было решено отозвать согласие на работу этих генконсульств, закрыв таким образом консульские представительства РФ. Всем выдворенным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля, это решение было принято в знак солидарности с Украиной.

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что в связи с военными преступлениями армии РФ в Украине Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генконсульства в двух городах. Был назван срок – это должно было произойти до 30 апреля. Тогда же было решено о высылке 13 российских дипломатов.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину Латвия приостановила выдачу туристических виз россиянам. Исключением были гуманитарные визы. Аналогичное решение приняли в Чехии и Литве.

С 1 августа правительство Латвии приостановило действие ряда межправительственных соглашений с Россией, в частности, об экономическом сотрудничестве.

4 августа посольство Латвии в РФ прекратило выдачу любых виз россиянам. Единственным исключением могут быть похороны близких родственников.

Оксана Житнюк

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