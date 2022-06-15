В Латвии выявили более 400 попыток обойти санкции против России и Беларуси

Служба государственных доходов Латвии выявила более 400 попыток обойти санкции, введенные против России и Беларуси. Об этом рассказала в интервью генеральный директор СГД Иева Яунземе, сообщает Delfi.

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В основном попытки обхода санкций касаются подсанкционных товаров, импорт которых в Латвию запрещен. Поскольку допускается ввоз товаров по уже действующим контрактам, заключенным до введения санкций, компании подделывают сроки заключения и действия договоров, сказала директор СГД.

Яунземе также "посочувствовала" контрабандистам, так как после начала вторжения России в Украину и введения санкций значительно усилился контроль за товаром, пересекающим границу.

По выявленным случаям заведено более 10 уголовных производств, сказала директор СГД.

6 июня в Латвии запретили вещание 80 оставшихся в стране российских телеканалов. Запрет будет действовать до тех пор, "пока Россия не прекратит войну и не вернет оккупированный Крым".

Сергей Бережной

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