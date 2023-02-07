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В Латвии загорелся крупнейший в стране завод по производству дронов – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 20:30
В Латвии загорелся крупнейший в стране завод по производству дронов – видео - Фото
Фото: LTV Ziņu Dienests﻿

Сегодня, 7 февраля, в Латвии произошел пожар на крупном заводе по производству дронов Edge Autonomy. Об этом сообщает LTV Ziņu Dienests.

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Как отмечается, в Марупе около 15:00 загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy.

Загорелось двухэтажное производственное здание на площади 600 кв. м и припаркованная рядом с ним продукция на площади 20 кв. м.

К тушению привлекли почти 50 пожарных, девять автоцистерн, три автолестницы и химовозы, а также пожарная команда международного аэропорта "Рига" с автоцистерной и личным составом.

Около 19:00 пожарным удалось ограничить распространение пламени.

Правоохранители начали расследование причин пожара. Предварительно, данных о поджоге нет.

Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим заказчикам почти в 70 странах. Компания считается одним из ведущих производителей дронов мирового класса. Беспилотники Edge Autonomy также поставляются в Вооруженные Силы Украины.

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Наталія Медведєва
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пожар дрон Латвия
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