В Лисичанске мужчина бросил гранату в полицейских: один погиб, двое ранены

В Лисичанске Луганской области 42-летний местных житель бросил в полицейских гранату, после чего открыл по ним огонь из пистолета. Один правоохранитель погиб, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Инцидент произошел 18 апреля по месту жительства подозреваемого. Там полицейские совместно с представителями территориальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили гранату.

В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей. В результате смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения.

Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Введена специальная полицейская операция.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в темные спортивные штаны, серую футболку, черную спортивную кофту.

"Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказать сопротивление", – предупредили в полиции.

Сегодня в центре Киева, на улице Госпитальной в Печерском районе, нашли растяжку с гранатой.

Вадим Ребрина

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