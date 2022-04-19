В центре Киева нашли растяжку с гранатой – фото

В центре Киева была найдена растяжка с гранатой. Об этом сообщает столичная патрульная полиция.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что опасный предмет нашел мужчина во время прогулки на улице Госпитальной в Печерском районе. Он обнаружил между сложенными сухими ветками растяжку и "предмет, похожий на гранату", после чего позвонил в полицию.

На место немедленно приехали патрульные, оцепили место находки и вызвали саперов.

В патрульной полиции напомнили, что спасатели работают каждый день над обезвреживанием боеприпасов, которыми российские оккупанты усеяли Киев.

Правоохранители призвали быть внимательными, осторожными, не трогать неизвестных вещей и предметов, а в случае их обнаружения – звонить по номерам 101 или 102.

18 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице сейчас находятся 2,12 млн человек. При этом он призвал пока не возвращаться в столицу из-за угрозы ракетных ударов.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.