В центре Киева нашли растяжку с гранатой – фото
В центре Киева была найдена растяжка с гранатой. Об этом сообщает столичная патрульная полиция.
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Отмечается, что опасный предмет нашел мужчина во время прогулки на улице Госпитальной в Печерском районе. Он обнаружил между сложенными сухими ветками растяжку и "предмет, похожий на гранату", после чего позвонил в полицию.
На место немедленно приехали патрульные, оцепили место находки и вызвали саперов.
В патрульной полиции напомнили, что спасатели работают каждый день над обезвреживанием боеприпасов, которыми российские оккупанты усеяли Киев.
Правоохранители призвали быть внимательными, осторожными, не трогать неизвестных вещей и предметов, а в случае их обнаружения – звонить по номерам 101 или 102.
- 18 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице сейчас находятся 2,12 млн человек. При этом он призвал пока не возвращаться в столицу из-за угрозы ракетных ударов.
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