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В центре Киева нашли растяжку с гранатой – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 12:15
В центре Киева нашли растяжку с гранатой – фото - Фото
Растяжка в центре Киева (фото 3 - патрульная полиция)

В центре Киева была найдена растяжка с гранатой. Об этом сообщает столичная патрульная полиция.

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Отмечается, что опасный предмет нашел мужчина во время прогулки на улице Госпитальной в Печерском районе. Он обнаружил между сложенными сухими ветками растяжку и "предмет, похожий на гранату", после чего позвонил в полицию.

На место немедленно приехали патрульные, оцепили место находки и вызвали саперов.

В центре Киева нашли растяжку с гранатой – фото

В центре Киева нашли растяжку с гранатой – фото

В патрульной полиции напомнили, что спасатели работают каждый день над обезвреживанием боеприпасов, которыми российские оккупанты усеяли Киев.

Правоохранители призвали быть внимательными, осторожными, не трогать неизвестных вещей и предметов, а в случае их обнаружения – звонить по номерам 101 или 102.

Марк Сировой
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граната киев растяжка печерск госпитальная
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