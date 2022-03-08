В Литве призывают к созданию международного трибунала за агрессию России в Украине

В Литве призывают правительство учредить специальный трибунал за агрессию России и Беларуси против Украины. Об этом заявил экс-председатель конституционного суда Литвы, один из консультантов поправок в Конституцию Украины Дайнюс Жалимас.

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Правозащитник подчеркнул, что нужно тщательно расследовать действия российского агрессора – они угрожают основам существования международного сообщества.

"Для этого нужен специальный международный трибунал", – подчеркнул он.

По словам Жалимаса, нападение России на Украину стало причиной того, что в Литве много говорили об этой инициативе, пришли к выводу, что необходимо с мировыми юристами и политиками подписать международную инициативу по созданию специального трибунала за агрессию против Украины.

Авторы проекта взяли за основу специальный трибунал, разработанный в 1942 году, – он в свое время стал основанием для создания Нюрнбергского трибунала.

Уточняется, что созданный трибунал дополнит материалы Международного уголовного суда по расследованию преступлений агрессии России против Украины, начавшегося в 2014 году. Речь идет о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Инициатором выступил глава МИД Дмитрий Кулеба. Жалимас надеется, что инициативу поддержат правительства многих стран мира.

Великобритания и еще 37 стран-союзниц передали в Международный уголовный суд информацию о зверствах российских оккупантов в Украине.

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Яна Катасонова

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