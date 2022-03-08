UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Литве призывают к созданию международного трибунала за агрессию России в Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 00:39
В Литве призывают к созданию международного трибунала за агрессию России в Украине - Фото
Дайнюс Жалимас (фото - Facebook)

В Литве призывают правительство учредить специальный трибунал за агрессию России и Беларуси против Украины. Об этом заявил экс-председатель конституционного суда Литвы, один из консультантов поправок в Конституцию Украины Дайнюс Жалимас.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правозащитник подчеркнул, что нужно тщательно расследовать действия российского агрессора – они угрожают основам существования международного сообщества.

"Для этого нужен специальный международный трибунал", – подчеркнул он.

По словам Жалимаса, нападение России на Украину стало причиной того, что в Литве много говорили об этой инициативе, пришли к выводу, что необходимо с мировыми юристами и политиками подписать международную инициативу по созданию специального трибунала за агрессию против Украины.

Авторы проекта взяли за основу специальный трибунал, разработанный в 1942 году, – он в свое время стал основанием для создания Нюрнбергского трибунала.

Уточняется, что созданный трибунал дополнит материалы Международного уголовного суда по расследованию преступлений агрессии России против Украины, начавшегося в 2014 году. Речь идет о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Инициатором выступил глава МИД Дмитрий Кулеба. Жалимас надеется, что инициативу поддержат правительства многих стран мира.

  • Великобритания и еще 37 стран-союзниц передали в Международный уголовный суд информацию о зверствах российских оккупантов в Украине.

Читайте также: Резников за создание международного трибунала против России в Харькове

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война наказание преступление вторжение Дайнюс Жалимас трибунал
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 