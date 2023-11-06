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В Ливии может появиться военная база РФ. Триполи взамен тоже кое-что получит – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 09:52
В Ливии может появиться военная база РФ. Триполи взамен тоже кое-что получит – Bloomberg - Фото
Флаг Ливии (Фото: ЕРА by STR)

Россия ведет переговоры с Ливией о размещении там своей военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с ходом переговоров. По данным источников журналистов, Триполи может получить от Москвы системы противовоздушной обороны.

Bloomberg сообщает, что подготовка соответствующего соглашения началась в конце сентября – сразу после визита в Москву и встречи с российским диктатором Владимиром Путиным главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В рамках договора Россия якобы сможет получить право на постоянное размещение военных кораблей на побережье Средиземного моря, а также получит несколько авиабаз.

В Ливию же планируют поставлять системы противовоздушной обороны, кроме того, российские инструкторы будут обучать ливийских пилотов и бойцов спецотрядов.

Комментируя опубликованную журналистами информацию, бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Вайнер отметил, что американские власти относятся к ней "очень серьезно".

"Если Россия получит порты в Средиземноморье, то это позволит ей шпионить за всем Европейским Союзом", – сказал Вайнер.

Сейчас у России только одна морская база в сирийском Тартусе. Москва также стремится создать военно-морскую базу на Красном море в Судане, которая дала бы ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову. Однако гражданский конфликт в Судане может помешать реализации этих планов.
  • Россия тайно находится в Ливии уже несколько лет. Террористическая группа Вагнера времен ликвидированного их главаря Пригожина прибыла в страну во время гражданской войны, последовавшей за свержением Муаммара Каддафи при поддержке НАТО в 2011 году.
  • Деятельность Вагнера в Африке и Ближнем Востоке позволила России быстро нарастить свои зарубежные военные активы.

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Милана Головань
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