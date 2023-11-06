RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Лівії може з'явитися російська військова база. Триполі натомість теж дещо отримає – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 09:52
У Лівії може з'явитися російська військова база. Триполі натомість теж дещо отримає – Bloomberg - Фото
Прапор Лівії (Фото: ЕРА by STR)

Росія веде переговори з Лівією щодо розміщення там своєї військової бази, пише Bloomberg із посиланням на анонімних співрозмовників, знайомих з перебігом перемовин. За даними джерел журналістів, натомість Триполі може отримати від Москви системи протиповітряної оборони.

Bloomberg повідомляє, що підготовка відповідної угоди розпочалася наприкінці вересня – одразу ж після візиту до Москви й зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним головнокомандувача Лівійської національної армії Халіфи Хафтара.

У рамках договору Росія нібито зможе отримати право на постійне розміщення військових кораблів на узбережжі Середземного моря, а також отримає в користування кілька авіабаз.

Натомість до Лівії планують постачати системи протиповітряної оборони, крім того, російські інструктори навчатимуть лівійських пілотів і бійців спецзагонів.

Коментуючи опубліковану журналістами інформацію, колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вайнер зазначив, що американська влада ставиться до неї "дуже серйозно".

"Якщо Росія отримає порти в Середземномор'ї, то це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом", – сказав Вайнер.

Зараз у Росії тільки одна морська база в сирійському Тартусі. Москва також прагне створення військово-морської бази на Червоному морі в Судані, яка дала б їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану й Аравійського півострова. Проте громадянський конфлікт у Судані може стати на заваді реалізації цих планів.
  • Росія таємно присутня у Лівії вже кілька років. Терористична група Вагнера часів ліквідованого їхнього ватажка Пригожина прибула до країни під час громадянської війни, що наступила за поваленням Муаммара Каддафі за підтримки НАТО у 2011 році.
  • Діяльність Вагнера в Африці й на Близькому Сході дозволила Росії швидко наростити свої закордонні військові активи. 

Читайте також: КНДР у листопаді спробує запустити шпигунський супутник за допомогою РФ – військові Південної Кореї

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогалівіявійськова база
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 