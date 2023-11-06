У Лівії може з'явитися російська військова база. Триполі натомість теж дещо отримає – Bloomberg

Росія веде переговори з Лівією щодо розміщення там своєї військової бази, пише Bloomberg із посиланням на анонімних співрозмовників, знайомих з перебігом перемовин. За даними джерел журналістів, натомість Триполі може отримати від Москви системи протиповітряної оборони.

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Bloomberg повідомляє, що підготовка відповідної угоди розпочалася наприкінці вересня – одразу ж після візиту до Москви й зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним головнокомандувача Лівійської національної армії Халіфи Хафтара.

У рамках договору Росія нібито зможе отримати право на постійне розміщення військових кораблів на узбережжі Середземного моря, а також отримає в користування кілька авіабаз.

Натомість до Лівії планують постачати системи протиповітряної оборони, крім того, російські інструктори навчатимуть лівійських пілотів і бійців спецзагонів.

Коментуючи опубліковану журналістами інформацію, колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вайнер зазначив, що американська влада ставиться до неї "дуже серйозно".

"Якщо Росія отримає порти в Середземномор'ї, то це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом", – сказав Вайнер.

Зараз у Росії тільки одна морська база в сирійському Тартусі. Москва також прагне створення військово-морської бази на Червоному морі в Судані, яка дала б їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану й Аравійського півострова. Проте громадянський конфлікт у Судані може стати на заваді реалізації цих планів.

Росія таємно присутня у Лівії вже кілька років. Терористична група Вагнера часів ліквідованого їхнього ватажка Пригожина прибула до країни під час громадянської війни, що наступила за поваленням Муаммара Каддафі за підтримки НАТО у 2011 році.

Діяльність Вагнера в Африці й на Близькому Сході дозволила Росії швидко наростити свої закордонні військові активи.

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