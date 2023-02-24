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В Лондоне часть улицы недалеко от посольства России переименуют в Kyiv Road

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 08:22
В Лондоне часть улицы недалеко от посольства России переименуют в Kyiv Road - Фото
Фото: EPA

В Лондоне к годовщине вторжения России в Украину часть улицы недалеко от российского посольства будет переименована в Kyiv Road. Об этом сообщает Sky News.

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Речь идет об участке Bayswater Road, который проходит от Palace Court до Ossington Street неподалеку от посольства РФ.

Председатель Вестминстерского совета Адам Хаг сказал, что запрос поступил от украинской общины и является "уместным жестом", чтобы отметить храбрость украинцев.

"Это небольшой отрезок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что его борьба занимает заметное место в нашем городе", – сказал он.

По данным мэрии Лондона, в настоящее время в Лондоне проживает 16 000 украинских беженцев.

Посол Украины в Великобритании назвал переименование "символом солидарности с украинским народом и данью его несокрушимости перед лицом агрессии".

Позже сегодня будет установлен новый знак Kyiv Road и подсвечена цветами украинского флага находящаяся недалеко Мраморная арка.

  • Вчера в Лондоне протестующие залили желтой и синей краской главную дорогу у посольства России в Кенсингтоне.
Вадим Ребрина
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лондон посольство РФ Kyiv Road
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