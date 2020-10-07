В Лондоне состоялась аудиенция Зеленских у членов королевской семьи: фото

Говорили об этологии, гендерном и социальном равенстве, противодействии домашнему насилию

В рамках официального визита в Великобританию президент Владимир Зеленский с женой Еленой встретились с членами королевской семьи Великобритании – Герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Это первая аудиенция президента Зеленского у членов королевской семьи.

Президент отметил теплый прием, который получила украинская делегация в Великобритании, и важность поддержки человеческих контактов. "Человеческие контакты всегда самые важные для страны. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам", – сказал Зеленский.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экологических инициатив, медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию, сообщили в ОП.

Собеседники также обсудили необходимость тесной координации для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

Зеленский пригласил принца Уильяма и Кейт Миддлтон посетить Украину с визитом.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов.





Вадим Ребрина

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