В Луганской области оккупанты могут расстрелять блокпосты в форме ВСУ – глава ОВА

В Луганской области российские оккупанты нашли украинскую военную форму и могут готовить провокации, пытаться проехать через блокпосты и расстрелять украинских защитников. Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

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Гайдай сообщил, что россияне нашли несколько контейнеров с одеждой украинских военных.

Он предполагает, что россияне в форме ВСУ могут угнать у гражданских на временно оккупированных территориях автомобили, к примеру, микроавтобусы с наклейками "волонтер", после чего попытаются проехать через украинские блокпосты – возможно, чтобы просто их расстрелять.

"Или, возможно, будут пытаться заходить где-то вглубь и потом уже свободно перемещаться и где-то "сливать" информацию, или вредить именно тем, что будут убивать наших парней (военнослужащих. – Ред.)", – сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты в Луганской области перешли к "ползучей тактике", полностью "выжигая землю" авиаударами и артиллерией, а потом, пытаясь ротой или батальоном где-то продвигаться вперед, и захватить еще какие-то части населенных пунктов. По словам главы ОВА, пока у оккупантов успехов в этом нет.

По данным Генштаба, сейчас основные усилия россиян сосредоточены на наступлении на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях, чтобы взять под полный контроль Рубежное, Попасную и предположительно дальше осуществлять наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.

Оксана Житнюк

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