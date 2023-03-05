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В Луганской области под оккупацией ограничили передвижение для гражданских без паспорта РФ

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 08:56
В Луганской области под оккупацией ограничили передвижение для гражданских без паспорта РФ - Фото
Фото: Сергей Гайдай / Telegram

Российские оккупационные власти ограничили свободное передвижение на территории Луганской области для гражданских, не имеющих паспорта РФ. Об этом сообщила украинская Луганская обладминистрация.

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"Недавно захватчики ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации. Под действие ограничений, в частности, попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганска", – говорится в сообщении.

На севере области – в Новопскове и Белокуракино, также попавших под оккупацию не в 2014-м, а в прошлом году, – оккупанты проводят очередные рейды.

Оккупанты ходят по домам местных жителей, проверяют телефоны, наличие или отсутствие паспорта РФ, расспрашивают о "неблагонадежных родственниках" – служащих в Вооруженных Силах Украины либо эвакуированных в безопасные регионы Украины или страны Евросоюза.

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Андрій Водяний
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война луганская область
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