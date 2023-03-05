В Луганской области под оккупацией ограничили передвижение для гражданских без паспорта РФ
Российские оккупационные власти ограничили свободное передвижение на территории Луганской области для гражданских, не имеющих паспорта РФ. Об этом сообщила украинская Луганская обладминистрация.
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"Недавно захватчики ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации. Под действие ограничений, в частности, попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганска", – говорится в сообщении.
На севере области – в Новопскове и Белокуракино, также попавших под оккупацию не в 2014-м, а в прошлом году, – оккупанты проводят очередные рейды.
Оккупанты ходят по домам местных жителей, проверяют телефоны, наличие или отсутствие паспорта РФ, расспрашивают о "неблагонадежных родственниках" – служащих в Вооруженных Силах Украины либо эвакуированных в безопасные регионы Украины или страны Евросоюза.
- Британская разведка считает, что россияне боятся наступления ВСУ в Луганской области.
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