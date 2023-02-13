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Британия: Россияне опасаются наступления ВСУ под Запорожьем и в Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 08:38
Британия: Россияне опасаются наступления ВСУ под Запорожьем и в Луганской области - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Российские оккупанты укрепляются в Запорожской и Луганской областях, опасаясь возможного наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что по состоянию на 7 февраля можно сказать, что РФ, вероятно, дополнительно укрепилась на временно оккупированной территории Запорожской области, особенно в районе Тарасовки Пологовского района.

Отмечается, что по состоянию на 8 февраля противник установил дополнительные укрепления между Васильевкой и Орехово. 

Британцы пишут, что несмотря на сосредоточение внимания на Донбассе, оккупанты все также обеспокоены обороной по всему фронту — они продолжают строить оборонительные линии в Запорожской и Луганской областях, а также перебрасывать личный состав. 

Ведомство подчеркивает, что большой прорыв ВСУ под Запорожьем подставит под угрозу контроль РФ над сухопутным коридором в Крым, а успех Украины в Луганской области подорвет пропагандистскую декларацию Москвы о захвате всего Донбасса. 

Решить, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, скорее всего, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию, резюмировали в сводке.

  • 11 февраля, представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что российские оккупанты еще не начали нового большого наступления в Украине, с потеплением весной боевые действия усилятся.
  • В Главном управлении разведки Минобороны говорят, что у России нет ресурсов для широкомасштабного наступления в Украине, но в ближайшие недели Москва активизирует свои усилия на Донбассе.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "большое наступление" России уже началось, однако оно происходит не так, как оккупанты себе представляли, потому что украинские защитники его мощно отбивают.

Читайте также: У Путина нет сил для захвата Киева, но он попытается идти на запад – Данилов

Дмитро Гриниченко
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