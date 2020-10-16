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В Луганской области тоже отказываются вводить все ограничения красной зоны

16.10.2020, 19:23
В Луганской области тоже отказываются вводить все ограничения красной зоны - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Будут закрыты все учебные и развлекательные заведения. Рестораны будут работать до 22:00

В попавшей в красную зону Луганской области транспортное сообщение и работу торговых центров останавливать пока не будут. Об этом во время общения с журналистами в Северодонецке сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Интерфакс-Украина.

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"Вчера вечером на совещании с Министерством здравоохранения Украины нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров", – сказал он.

При этом Гайдай пообещал жестко проверять соблюдение карантинных ограничений.

"И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом", – сказал глава области.

По его словам, будут закрыты все учебные и развлекательные заведения. Рестораны будут работать до 22:00.

"Главной проблемой остается нехватка врачей", – сказал Гайдай.

Вадим Ребрина
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