В Луганской области тоже отказываются вводить все ограничения красной зоны
Будут закрыты все учебные и развлекательные заведения. Рестораны будут работать до 22:00
В попавшей в красную зону Луганской области транспортное сообщение и работу торговых центров останавливать пока не будут. Об этом во время общения с журналистами в Северодонецке сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Интерфакс-Украина.
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"Вчера вечером на совещании с Министерством здравоохранения Украины нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров", – сказал он.
При этом Гайдай пообещал жестко проверять соблюдение карантинных ограничений.
"И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом", – сказал глава области.
По его словам, будут закрыты все учебные и развлекательные заведения. Рестораны будут работать до 22:00.
"Главной проблемой остается нехватка врачей", – сказал Гайдай.
- С понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. В красную зону попал ряд районов ЛУганской области.
- В Харькове, который также попал в красную зону, заявили, что не собираются останавливать общественный транспорт и закрывать общепит.
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