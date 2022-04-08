В Макарове под Киевом обнаружили тела 132 расстрелянных местных жителей

В поселке Макаров Киевской области обнаружили тела 132 мирных жителей, которых расстреляли российские оккупанты. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава Макаровского поселкового совета Вадим Токарь.

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По его словам, россияне разбомбили частные и многоквартирные дома, уничтожили больницу и детские сады, практически всю инфраструктуру. В Макарове уже больше месяца нет электричества, газа, воды и тепла. Связь удалось наладить несколько дней назад.

"На освобожденных территориях мы увидели их (россиян, – ред) зверства. По состоянию на вчерашний день мы подняли 132 мирных жителя, которые были просто расстреляны российскими орками", – сказал Токарь.

Сейчас в поселке возобновляют электроснабжение, с газом сложнее из-за заминированной местности.

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Вадим Ребрина

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