UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Макарове под Киевом обнаружили тела 132 расстрелянных местных жителей

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 20:34
В Макарове под Киевом обнаружили тела 132 расстрелянных местных жителей - Фото
Скриншот с видео

В поселке Макаров Киевской области обнаружили тела 132 мирных жителей, которых расстреляли российские оккупанты. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава Макаровского поселкового совета Вадим Токарь.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, россияне разбомбили частные и многоквартирные дома, уничтожили больницу и детские сады, практически всю инфраструктуру. В Макарове уже больше месяца нет электричества, газа, воды и тепла. Связь удалось наладить несколько дней назад.

"На освобожденных территориях мы увидели их (россиян, – ред) зверства. По состоянию на вчерашний день мы подняли 132 мирных жителя, которые были просто расстреляны российскими орками", – сказал Токарь.

Сейчас в поселке возобновляют электроснабжение, с газом сложнее из-за заминированной местности.

Читайте также: Кадры из отвоеванного пгт Макаров, откуда Силы обороны выбили российских оккупантов: видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупанты геноцид макаров
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 