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Кадры из отвоеванного пгт Макаров, откуда Силы обороны выбили российских оккупантов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 12:26
Скриншот из видеозаписи
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Каждый второй дом поврежден или разрушен в освобожденном от российских оккупантов пгт Макаров Бучанского района, в 30 км на запад от Киева. Об этом в видео из отвоеванного поселка сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе ни приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остаются неизменными", – подписал он кадры из сильно побитого боевыми действиями пгт.

Кадры из отвоеванного пгт Макаров, откуда Силы обороны выбили российских оккупантов: видео

Центр Макаровской поселковой общины на берегу реки Здвиж был захвачен россиянами через несколько дней после полномасштабного вторжения с территории Беларуси. Несколько дней назад в результате контратаки ВСУ пгт был освобожден от захватчиков, но все еще находится в зоне поражения вражеской артиллерии.

Как сообщил утром 22 марта глава Киевской ОВА Александр Павлюк, наши войска "усилили свои позиции в Макарове".

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Евгений Пилипенко
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