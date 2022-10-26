В Мариуполе некоторые люди до сих пор живут в палатках и готовят еду на костре – фото

В Мариуполе некоторые люди до сих пор живут в палатках или подвалах кинотеатра "Савона" и продолжают готовить еду на костре. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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"Их дома россияне разбомбили, а новое жилье не предоставили", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города прятались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на костре, а спят в подвалах кинотеатра, рассказали в горсовете.

"Все обещают помочь. Но когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами проживает, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", – говорят люди.

27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что в результате обстрела со стороны российских оккупантов в городе пострадало 90% жилищного фонда, 40% не подлежит восстановлению. Эвакуировано 50% населения. В Россию депортировано от 20 000 до 30 000 горожан.

Советник законно избранного мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты отказываются восстанавливать разрушенное ими жилье мариупольцев.

Вадим Ребрина

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