В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов больницы №1 – горсовет
26.03.2022, 18:34
Мариуполь (скриншот с видео)
В Мариуполе российские оккупанты насильно вывезли в неизвестном направлении врачей и пациентов городской больницы №1. Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на очевидцев.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также среди захваченных оккупантами были горожане, которые прятались от российских обстрелов в подвале больницы.
По данным горсовета, на территории медучреждения находилось примерно 700 человек. Однако точное количество вывезенных оккупантами пока неизвестно. Информация уточняется.
Читайте также: Макрон заявил, что вместе с Турцией и Грецией работает над планом эвакуации из Мариуполя
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии