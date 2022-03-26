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В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов больницы №1 – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 18:34
В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов больницы №1 – горсовет - Фото
Мариуполь (скриншот с видео)

В Мариуполе российские оккупанты насильно вывезли в неизвестном направлении врачей и пациентов городской больницы №1. Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на очевидцев.

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Также среди захваченных оккупантами были горожане, которые прятались от российских обстрелов в подвале больницы.

По данным горсовета, на территории медучреждения находилось примерно 700 человек. Однако точное количество вывезенных оккупантами пока неизвестно. Информация уточняется.

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Вадим Ребрина
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Россия война оккупанты больница мариуполь
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