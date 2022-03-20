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В Мариуполе полностью остановили Азовсталь до освобождения города. Впервые с 1941 года

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 05:41
В Мариуполе полностью остановили Азовсталь до освобождения города. Впервые с 1941 года - Фото
Азовсталь (фото - Энвер Цкитишвили)

Гендиректор Азовстали Энвер Цкитишвили заявил, что после обстрела российскими оккупационным войсками комбинат были вынуждены остановить полностью. Работники начали остановку доменных печей 24 февраля – сразу после начала вторжения. Сейчас экологическая нагрузка снижена до минимума. Об этом он сообщил в видеообращении.

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"Мы вернемся в город, отстроим предприятие и возродим его, оно будет так же работать и славить Украину, как оно это делало всегда", – подчеркнул руководитель.

Он добавил, что Азовсталь полностью останавливалась единственный раз – в 1941 году.

Яна Катасонова
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