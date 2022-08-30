В Мариуполе вспыхнул "голодный бунт" – Андрющенко (видео)

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе нехватка гуманитарной помощи от Красного Креста вызвала беспорядки, которые советник мэра города Петр Андрющенко назвал "голодным бунтом".

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Андрющенко написал, что в мариупольском парке имени Гурова за гуманитарной помощью пришли слишком много людей, из-за чего сотрудники Красного Креста попытались отменить раздачу продовольствия. Это и вызвало "настоящий бунт".

Советник мэра подчеркивает, что из-за того, что "гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих оказалась помощь от Красного Креста".

"Оккупанты доводят людей до предела выживания",- написал Андрющенко.

25 августа Андрющенко сообщил, оккупанты в Мариуполе не занимаются тушением пожаров, поэтому жители самоорганизовались и ездят к морю за песком, чтобы тушить пожары своими силами.

Сергей Бережной

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