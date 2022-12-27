В Мариуполе заметили выход техники РФ в направлении Бердянска – советник мэра

Как сообщают гражданские наблюдатели, две колонны военной техники России вышли из временно оккупированного Мариуполя в направлении Бердянска. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко написал про две замеченные колонны.

Примерно в 13:30 город покинула колонна примерно в 50 единиц техники, в том числе танков Т-62 на лафетах. Якобы было подтверждено прохождение этой колонны в Запорожскую область.

Вторая колонна размером также около 50 единиц техники вышла из города примерно в 15-00. В ее состав входили танки та БМП на лафетах, грузовики с боеприпасами и личным составом.

Андрющенко считает, что оккупанты усиливают Мелитопольский участок фронта и отмечает, что это подтверждается и разговорами между россиянами.

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Сергій Бережний

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