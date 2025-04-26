В McDonald's опровергли, что возвращаются в Россию
В McDonald's назвали дезинформацией сообщения о возможном возвращении компании в Россию и заявили, что перерегистрируют бренд в стране-агрессорке, чтобы не разрешить другим использовать их торговую марку в своих интересах. Такое сообщение опубликовал McDonald's Ukraine в соцсети X.
В компании отметили, что они регулярно возобновляют право собственности на свои торговые марки по всему миру, даже в странах, где не ведут никакой деятельности.
Это делается для того, чтобы обезопасить свой бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в том числе в РФ, использовать их торговые марки в собственных интересах, отметили в McDonald's.
"При этом наша позиция четкая и остается неизменной. "МакДональдс" одним из первых международных бизнесов осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Это решение – свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верными этим ценностям", – заявляют в сообщении.
- Российские рестораны McDonald's закрылись после полномасштабного вторжения РФ, в начале марта 2022 года, а через месяц их продали местному бизнесмену, открывшему на их месте сеть под названием "Вкусно – и точка". Также McDonald's ушел из Беларуси.
- 26 апреля 2025 года российские пропагандисты сообщили, что McDonald's подал в Роспатент (Федеральную службу по интеллектуальной собственности) заявку на регистрацию своего товарного знака, и что компания находится в контакте с ведомством.
- По данным пропагандистов, McDonald's подал заявку в декабре 2024 года, Роспатент опубликовал ее в 2025-м, а в апреле документ приняли к рассмотрению.