В McDonald's опровергли, что возвращаются в Россию

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В McDonald's назвали дезинформацией сообщения о возможном возвращении компании в Россию и заявили, что перерегистрируют бренд в стране-агрессорке, чтобы не разрешить другим использовать их торговую марку в своих интересах. Такое сообщение опубликовал McDonald's Ukraine в соцсети X.

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В компании отметили, что они регулярно возобновляют право собственности на свои торговые марки по всему миру, даже в странах, где не ведут никакой деятельности.

Это делается для того, чтобы обезопасить свой бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в том числе в РФ, использовать их торговые марки в собственных интересах, отметили в McDonald's.

"При этом наша позиция четкая и остается неизменной. "МакДональдс" одним из первых международных бизнесов осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Это решение – свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верными этим ценностям", – заявляют в сообщении.

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