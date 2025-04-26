У McDonald's спростували, що повертаються до Росії

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У McDonald's назвали дезінформацією повідомлення про можливе повернення компанії до Росії й заявили, що перереєстровують бренд у країні-агресорці, аби не дозволити іншим використовувати їхню торгівельну марку у своїх інтересах. Таке повідомлення опублікував McDonald’s Ukraine у соцмережі X.

У компанії зазначили, що вони регулярно поновлюють право власності на свої торгівельні марки по всьому світу, навіть у країнах, де не ведуть жодної діяльності.

Це робиться для того, аби убезпечити свій бренд та не дозволити стороннім бізнесам чи особам, у тому числі у РФ, використовувати їхні торгівельні марки у власних інтересах, зазначили в McDonald’s.

"При цьому, наша позиція чітка і залишається незмінною. "МакДональдз" одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям", – заявляють у повідомленні.

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