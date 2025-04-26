У McDonald's спростували, що повертаються до Росії
У McDonald's назвали дезінформацією повідомлення про можливе повернення компанії до Росії й заявили, що перереєстровують бренд у країні-агресорці, аби не дозволити іншим використовувати їхню торгівельну марку у своїх інтересах. Таке повідомлення опублікував McDonald’s Ukraine у соцмережі X.
У компанії зазначили, що вони регулярно поновлюють право власності на свої торгівельні марки по всьому світу, навіть у країнах, де не ведуть жодної діяльності.
Це робиться для того, аби убезпечити свій бренд та не дозволити стороннім бізнесам чи особам, у тому числі у РФ, використовувати їхні торгівельні марки у власних інтересах, зазначили в McDonald’s.
"При цьому, наша позиція чітка і залишається незмінною. "МакДональдз" одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям", – заявляють у повідомленні.
- Російські ресторани McDonald's закрилися після повномасштабного вторгнення РФ, на початку березня 2022 року, а за місяць їх продали місцевому бізнесмену, який відкрив на їхньому місці мережу під назвою "Вкусно – и точка". Також McDonald's пішов із Білорусі.
- 26 квітня 2025 року російські пропагандисти повідомили, що McDonald's подав до Роспатенту (Федеральної служби з інтелектуальної власності) заявку на реєстрацію свого товарного знаку, й що компанія перебуває у контакті з відомством.
- За даними пропагандистів, McDonald's подав цю заявку у грудні 2024 року, Роспатент опублікував її у 2025-му, а у квітні документ прийняли до розгляду.