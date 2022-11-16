В Мелитополе оккупанты отключили телевещание, мост под Черниговкой уничтожен ВСУ – Генштаб

Оккупанты отключают в Мелитополе вещание российских телеканалов, а ВСУ продолжают наносить удары по транспортным линиям и личному составу противника. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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По данным военных, в Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения, в городе отмечаются существенные проблемы с водоснабжением.

ВСУ "закрыли" для военной логистики оккупантов железнодорожный мост в районе Черниговки Запорожской области.

15 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по пункту сосредоточения войск противника в Денежниково Луганской области, потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными.

Авиация Украины в течение 16 ноября нанесла удары по двум позициям ЗРК противника. Ракетные войска и артиллерия поразили два командных пункта, три района сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники и два склада боеприпасов оккупантов.

Оккупанты в течение суток нанесли два авиационных и три ракетных удара и осуществили более 13 обстрелов из РСЗО, а также нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры Запорожья.

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Сергій Бережний

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