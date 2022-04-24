В Мелитополе оккупанты похитили почетного консула Болгарии – мэр
23 апреля в Мелитополе российские оккупанты похитили почетного консула Болгарии. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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"Несколько часов назад стали известно, что в Мелитополе выкрали даже почетного консула Болгарии", – сказал Федоров.
По его словам, в Украине российские оккупанты похитили более 50 должностных лиц органов местного самоуправления.
"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. В отношении активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения", – сказал мэр Мелитополя.
В 2018 году почетным консулом Республики Болгария в Запорожье с консульским округом, который охватывает территорию Запорожской, Донецкой и Луганской областей, был назначен экс-депутат Запорожского областного совета Сергей Желев.
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