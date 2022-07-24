В Мелитополе силы сопротивления провели диверсию на железной дороге – мэр

В окрестностях временно оккупированного Мелитополя в ночь на 24 июля произошли несколько взрывов, в том числе на железной дороге. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака.

Кроме того, взрывы были слышны на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ, и к востоку от города возле села Константиновка.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", – написал Федоров.

8 июля сообщалось, что мелитопольские партизаны уничтожили железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.

Сергей Бережной

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