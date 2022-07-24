В Мелитополе силы сопротивления провели диверсию на железной дороге – мэр
24.07.2022, 09:32
Фото - Telegram Ивана Федорова
В окрестностях временно оккупированного Мелитополя в ночь на 24 июля произошли несколько взрывов, в том числе на железной дороге. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
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По его словам, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака.
Кроме того, взрывы были слышны на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ, и к востоку от города возле села Константиновка.
"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", – написал Федоров.
- 8 июля сообщалось, что мелитопольские партизаны уничтожили железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.
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