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В Мелитополе силы сопротивления провели диверсию на железной дороге – мэр

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 09:32
В Мелитополе силы сопротивления провели диверсию на железной дороге – мэр - Фото
Фото - Telegram Ивана Федорова

В окрестностях временно оккупированного Мелитополя в ночь  на 24 июля произошли несколько взрывов, в том числе на железной дороге. Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака. 

Кроме того, взрывы были слышны на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ, и к востоку от города возле села Константиновка.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", – написал Федоров.

Сергей Бережной
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диверсия мелитополь временно оккупированные территории Иван Федоров
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