Партизаны взорвали еще один железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком
08.07.2022, 02:02
Фото: ЦНС
В оккупированной части Запорожской области партизаны взорвали еще один железнодорожный мост. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Участники украинского сопротивления уничтожили железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.
"На этот раз между Мелитополем и Токмаком "устал" железнодорожный мост между населенными пунктами Новобогдановка – Троицкое. Теперь оккупантам стало труднее перевозить свою вражескую технику", – говорится в сообщении.
В ЦНС напомнили, что российская армия построена на логистической модели, где железная дорога играет решающую роль.
- 2 июля между Акимовкой и Мелитополем партизаны пустили под откос бронепоезд с боеприпасами.
- 3 июля взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка.
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