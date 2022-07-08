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Партизаны взорвали еще один железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 02:02
Партизаны взорвали еще один железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком - Фото
Фото: ЦНС

В оккупированной части Запорожской области партизаны взорвали еще один железнодорожный мост. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Участники украинского сопротивления уничтожили железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.

"На этот раз между Мелитополем и Токмаком "устал" железнодорожный мост между населенными пунктами Новобогдановка – Троицкое. Теперь оккупантам стало труднее перевозить свою вражескую технику", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что российская армия построена на логистической модели, где железная дорога играет решающую роль.

  • 2 июля между Акимовкой и Мелитополем партизаны пустили под откос бронепоезд с боеприпасами.
  • 3 июля взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка.

Читайте также: Партизаны ведут активную кампанию против железных дорог, которые использует Россия – ISW

Наталия Медведева
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запорожская область мост партизаны
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