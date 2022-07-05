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Партизаны ведут активную кампанию против железных дорог, которые использует Россия – ISW

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 04:14
Партизаны ведут активную кампанию против железных дорог, которые использует Россия – ISW - Фото
Взорванный партизанами жд мост в Запорожской области (Фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Украинские партизаны, похоже, нацелены на железнодорожные пути, которые использует Россия возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 4 июля.

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В Институте перечислили атаки партизан, о которых стало известно в последние дни.

3 июля украинские партизаны взорвали железнодорожный мост возле оккупированной Любимовки между Мелитополем и Токмаком Запорожской области, что, вероятно, помешало российским усилиям по перевозке запасов из Крыма на линию фронта в Запорожской области.

2 июля под Мелитополем украинские партизаны пустили под откос очередной российский бронепоезд с боеприпасами.

Ранее они наносили удары по российским бронепоездам и локомотивам в Мелитополе в конце апреля и середине мая.

Аналитики ISW пришли к выводу, что такая модель активности может указывать на скоординированную партизанскую кампанию против железных дорог, которые использует Россия для ведения войны против Украины.

Читайте также: Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост – ССО

Наталия Медведева
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isw мелитополь партизаны
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