Партизаны ведут активную кампанию против железных дорог, которые использует Россия – ISW
Украинские партизаны, похоже, нацелены на железнодорожные пути, которые использует Россия возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 4 июля.
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В Институте перечислили атаки партизан, о которых стало известно в последние дни.
3 июля украинские партизаны взорвали железнодорожный мост возле оккупированной Любимовки между Мелитополем и Токмаком Запорожской области, что, вероятно, помешало российским усилиям по перевозке запасов из Крыма на линию фронта в Запорожской области.
2 июля под Мелитополем украинские партизаны пустили под откос очередной российский бронепоезд с боеприпасами.
Ранее они наносили удары по российским бронепоездам и локомотивам в Мелитополе в конце апреля и середине мая.
Аналитики ISW пришли к выводу, что такая модель активности может указывать на скоординированную партизанскую кампанию против железных дорог, которые использует Россия для ведения войны против Украины.
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