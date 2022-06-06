В метро Киева сократили интервал движения до 4-5 минут

Киевский метрополитен с 6 июня сократил интервал движения до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8-10 минут. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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В рамках постепенного возвращения к нормальному режиму работы снова открыты вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи".

Пока что не работают четыре станции метро: "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Пересадка с красной на синюю ветку на станциях "Крещатик – Майдан Незалежности" тоже закрыта.

С середины мая интервал движения в метро Киева составлял 5-7 минут в пиковое время и 10-15 минут в другое.

До войны поезда ходили намного чаще, но тогда и пассажиропоток был больше. До пандемии коронавируса метрополитеном ежедневно пользовались 1,5 млн пассажиров, а перед войной – около 1 млн. Сейчас пассажиропоток в разы меньше, чем раньше.

Во время воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.

Андрей Водяный

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