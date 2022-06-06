UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В метро Киева сократили интервал движения до 4-5 минут

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 09:39
В метро Киева сократили интервал движения до 4-5 минут - Фото
Фото: Википедия

Киевский метрополитен с 6 июня сократил интервал движения до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8-10 минут. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В рамках постепенного возвращения к нормальному режиму работы снова открыты вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи".

Пока что не работают четыре станции метро: "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Пересадка с красной на синюю ветку на станциях "Крещатик – Майдан Незалежности" тоже закрыта.

  • С середины мая интервал движения в метро Киева составлял 5-7 минут в пиковое время и 10-15 минут в другое.
  • До войны поезда ходили намного чаще, но тогда и пассажиропоток был больше. До пандемии коронавируса метрополитеном ежедневно пользовались 1,5 млн пассажиров, а перед войной – около 1 млн. Сейчас пассажиропоток в разы меньше, чем раньше.
  • Во время воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевский метрополитен киев метро
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 