В метро Киева сократили интервал движения до 4-5 минут
06.06.2022, 09:39
Фото: Википедия
Киевский метрополитен с 6 июня сократил интервал движения до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8-10 минут. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
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В рамках постепенного возвращения к нормальному режиму работы снова открыты вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи".
Пока что не работают четыре станции метро: "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Пересадка с красной на синюю ветку на станциях "Крещатик – Майдан Незалежности" тоже закрыта.
- С середины мая интервал движения в метро Киева составлял 5-7 минут в пиковое время и 10-15 минут в другое.
- До войны поезда ходили намного чаще, но тогда и пассажиропоток был больше. До пандемии коронавируса метрополитеном ежедневно пользовались 1,5 млн пассажиров, а перед войной – около 1 млн. Сейчас пассажиропоток в разы меньше, чем раньше.
- Во время воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.
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