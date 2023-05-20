В МИД Польши заявили, что Зеленский должен извиниться за Волынь. Посол Украины ответил

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что президент Владимир Зеленский должен извиниться перед польским народом за Волынскую трагедию, которая произошла во время Второй мировой войны. Об этом заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина в интервью Onet.

Посол Украины в Польше Василий Зварич ответил в Twitter, что любая попытка навязать президенту Украины то, что он должен сказать об общем прошлом Польши и Украины, неприемлема и досадна.

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На фоне годовщины 80-летия Волынской трагедии спикера польского МИД спросили, чего он ждет от Украины.

Ясина отметил, что для него это личная тема, потому что он вырос среди людей, которые бежали с Волыни.

"Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичен, все еще есть непонимание, насколько это очень важный вопрос для поляков на данный момент", – заявил спикер МИД Польши.

Он предположил, что, возможно, для украинцев Волынская трагедия значит меньше, чем для поляков, и выразил надежду, что 80-летняя годовщина изменит ситуацию.

На вопрос о том, должен ли Зеленский извиниться за Волынь, Ясина ответил: "Украинское государство этого не сделало, но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности за Украину".

Он подчеркнул, что формат извинений хорошо работает в польско-украинских отношениях. Его спросили, что именно, по его мнению, должен сказать президент Украины.

"Извините, пожалуйста, просим прощения. Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее пока не хватает. Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет, хотя многое изменилось в лучшую сторону, например прошлогодние жесты, но все же на уровне посла Василия Зварича", – сказал представитель МИД Польши.

Зварич в ответ призвал к уважению и взвешенности в высказываниях.

"Любая попытка навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны сказать о нашем общем прошлом, неприемлема и досадна. Мы помним историю и призываем к уважению и взвешенности в высказываниях, особенно в тяжелой реальности геноцидной российской агрессии", – написал посол Украины.

Он напомнил о христианской формуле истинного примирения.

"Тем более, что известная формула истинного примирения в украинско-польских отношениях, которую приняли иерархи наших Церквей, звучит так: "Прощаем и просим прощения", – написал Зварич.

СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших.

В октябре 2020 года Зеленский в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что политический контекст в вопросе исторической памяти между Украиной и Польшей снят, этим будут заниматься профессионалы-историки, а не политики.

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