В МИД требуют от испанского канала исправить карту с "российским" Крымом

Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посольство Украины в Мадриде обратилось к испанской телерадиокомпании RTVE с требованием исправить карту, на которой Украина изображена без Крыма. Об этом первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова написала на своей странице в Facebook.

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"МИД Украины продолжает "преподавать" географию зарубежным СМИ. На этот раз - испанской телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID19, где оккупированный Крым обозначен частью РФ", - написала она.

Она отметила, что такие явления являются недопустимыми. Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить карту.

15 июня испанская телерадиокомпания RTVE обнародовала инфографику, на которой Украина изображена без Крыма