В Минкульте решили доработать законопроект о дезинформации

Владимир Бородянский (Фото: Минкультуры/Facebook)

Министерство культуры, молодежи и спорта продолжит доработку законопроекта о дезинформации. Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский в Telegram.

Бородянский подчеркнул, что сейчас законопроект проходит только первый этап публичного обсуждения, и в министерстве решили, что этот этап должен быть продлен.

По его словам, была проведена стратегическая сессия, на которой были выявлены основные блоки вопросов, вызывающих дискуссии. После дополнительного профессионального обсуждения, заявил Бородянский, законопроект будет доработан и внесен на рассмотрение правительства.

Министр пообещал, что перед внесением в Верховную Раду будут учтены позиции министерств, профессионалов, общественности и международных партнеров.

В соответствии с проектом закона Министерства культуры, молодежи и спорта, в частности, появляется должность "уполномоченного по вопросам информации", а также предлагается установить уголовную ответственность "за системное и умышленное массовое распространение дезинформации".

проектом закона 31 января мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила , что законопроект не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре.

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