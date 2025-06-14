В Миннесоте убили демократическую политику и ее мужа, ранены супруги сенатора

Губернатор Миннесоты Тим Уолтц (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Бывший спикер Палаты представителей штата Миннесота Мелисса Гортман и ее муж были убиты в результате политически мотивированного убийства, заявил губернатор Тим Уолтц. Второй законодатель вместе с супругой был ранен, передает издание Politico.

"Мы все, в Миннесоте и по всей стране, должны выступить против всех форм политического насилия. Виновные в этом будут привлечены к ответственности", – заявил Волтц на пресс-конференции.

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В результате стрельбы пострадал сенатор штата Джон Хоффман, представляющий демократическую партию. Мужчина впервые был избран на должность в 2012-м.

Погибшая Гортман была ведущим лидером демократов в законодательном органе штата и бывшим спикером Палаты представителей Миннесоты. Впервые победила на выборах в 2004 году.

Оба политика представляли округа, расположенные к северу от Миннеаполиса, крупнейшего города штата.

Руководитель Бюро уголовного розыска Дрю Эванс сообщил, что власти активно разыскивают подозреваемого. Чиновники рассказали, что нападавший был одет как сотрудник правоохранительных органов.

"Подозреваемый воспользовался доверием к нашей униформе, к тому, что она призвана представлять. Эта измена глубоко тревожит тех из нас, кто носит значок с честью и ответственностью", – заметил комиссар общественной безопасности Боб Джонсон.

Эванс отметил, что будет проведено вскрытие Гортмана и его мужа, чтобы определить степень травм, однако добавил, что они скончались от огнестрельных ранений.

Стрельба произошла в то время, когда политические лидеры по всем Штатам подвергаются нападениям, преследованиям и запугиваниям в период "глубоких политических разногласий", отмечает Politico.