У Міннесоті вбили демократичну політикиню та її чоловіка, поранено сенатора та його дружину

Губернатор Міннесоти Тім Волтц (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Колишня спікерка Палати представників штату Міннесота Мелісса Гортман та її чоловік були вбиті унаслідок політично вмотивованого вбивства, заявив губернатор Тім Волтц. Другий законодавець разом з дружиною був поранений, передає видання Politico.

"Ми всі, в Міннесоті й у всій країні, повинні виступити проти всіх форм політичного насильства. Винні у цьому будуть притягнуті до відповідальності", – заявив Волтц під час пресконференції.

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Унаслідок стрілянини постраждав сенатор штату Джон Хоффман, що представляє демократичну партію. Чоловік вперше був обраний на посаду у 2012-му.

Загибла Гортман була провідним лідером демократів у законодавчому органі штату і колишнім спікером Палати представників Міннесоти. Вперше вона перемогла на виборах у 2004 році.

Обидва політики представляли округи, розташовані на північ від Міннеаполіса, найбільшого міста штату.

Керівник Бюро кримінального розшуку Дрю Еванс повідомив, що влада активно розшукує підозрюваного. Посадовці розповіли, що нападник був одягнутий як співробітник правоохоронних органів.

"Підозрюваний скористався довірою до нашої уніформи, до того, що вона покликана представляти. Ця зрада глибоко тривожить тих з нас, хто носить значок з честю і відповідальністю", – зауважив комісар громадської безпеки Боб Джонсон.

Еванс зазначив, що буде проведено розтин Гортман та її чоловіка, щоби визначити ступінь травм, проте додав, що вони померли від вогнепальних поранень.

Стрілянина сталася у той час, коли політичні лідери у всіх Штатах піддаються нападам, переслідуванням та залякуванням у період "глибоких політичних розбіжностей", зауважує Politico.