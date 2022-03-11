В Минобороны Беларуси опровергли информацию об обстреле беларуских сел — Радио Свобода

В Минобороны Беларуси назвали информацию об авиаударе по беларускому селу "фейком". В Речицком сельсовете (Столинский район), куда входят села Бухличи и Верхний Теребежов, по которым якобы были нанесены удары, тоже опровергли информацию об обстрелах. Об этом сообщает беларуское Радио Свобода со ссылкой на госагентство Беларуси Белта.

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"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по беларуской территории является откровенной чушью", — заявила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минобороны РБ Инна Горбачева, сообщает РС. В Украине Белта заблокирована, как и Минобороны Беларуси.

"Здесь все спокойно. Были в этих селах час назад, все нормально, это украинские фейки", — рассказал Радио Свобода сотрудник сельсовета.

Ранее сегодня командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российская боевая авиация с территории Украины ударила по поселку Копани в Столинском районе Брестской области, вблизи границы с Украиной. Позже в ВС ВСУ добавили, что есть информация об обстреле также н.п. Бухличи и Верхний Теребежов.

До этого о провокации россиян с целью втягивания в войну Беларуси сообщил министр обороны Алексей Резников.

Однако жители деревни Копани (если верить Zerkalo.io) не подтвердили информацию об ударе: "У нас ничего не случилось. Все хорошо, тихо, спокойно. Ничего не взорвалось, ничего не упало. И самолетов никаких нет", – цитирует одну из жительниц деревни оппозиционное беларуское издание.

Позднее жители Столинского района, опрошенные Нашей Нівой, подтвердили инцидент у границы. Говорят, были взрывы, но якобы не в Копанях, как сообщалось вначале, а в сторону Бухличей.

Вадим Ребрина

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