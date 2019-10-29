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В Минобразования против, чтобы учителя работали 40 часов в неделю

В Минобразования против, чтобы учителя работали 40 часов в неделю - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)
29.10.2019, 13:18

Анна Новосад отметила, что система оплаты труда педагогов нуждается в реформировании

Министерство образования и науки выступает против введения 40-часовой рабочей недели для учителей. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад во время общения с прессой в Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня под Верховной Радой планируется акция протеста работников образования. Причина - поправка партии Голос в законопроекту о среднем образовании, которая предусматривает введение 40-часового рабочего дня для педагогов. Я бы хотела обратиться к нашим педагогам и заверить, что Министерство категорически не будет поддерживать таких новаций", - подчеркнула Новосад.

Она добавила, что система оплаты труда педагогов нуждается в реформировании, поэтому Минобразования считает целесообразным внести отдельные надбавки к зарплате учителей в должностной оклад.

"Мы выступаем за то, чтобы количество надбавок было уменьшено, но только за счет их внесения в должностной оклад, от которого будет рассчитываться все дальнейший рост заработной платы. Например, надбавка за престижность, по нашему мнению, должна стать частью должностного оклада учителя", - объяснила министр.

  • 25 сентября Новосад заявляла, что в следующем году повышение зарплат учителей пока не планируется.
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минобразования учителя Анна Новосад
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