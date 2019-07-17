В Минске договорились начать подготовку к обмену пленными

Владимир Зеленский и Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске договорились начать подготовку к взаимному освобождению удерживаемых лиц. Речь идет пока только о подтвержденных сторонами лицах. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

Представители ОРДЛО и России подтвердили местонахождение 69 граждан из числа лиц, освобождения которых добивается Украина.

В то же время Украина подтвердила нахождение в учреждениях украинской пенитенциарной системы 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона.

"Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - написала Олифер.

16 июля заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время переговоров советников президентов в нормандском формате 12 июля были достигнуты договоренности о "хлебном" перемирии в Донбассе и обмене "определенными количествами" пленных. По его словам, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15.