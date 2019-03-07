В Минске договорились с полуночи 8 марта в Донбассе не стрелять

Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня на заседании подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стороны договорились о прекращении огня в зоне боевых действий с полуночи 8 марта. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в эфире телеканала Прямой.

"Мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с нуля часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было слишком больших иллюзий - пока не будет гарантий со стороны России и, в первую очередь, руководства РФ, Путина или его представителей, к сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", - сказал Марчук.

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Он добавил, что режим тишины планируется ввести бессрочно.

"Мы хотели, чтобы режим тишины был на долгое время, мы не определяли период", - пояснил он.

4 марта боевики в Донбассе впервые с начала года применили танки.