В Минске поднимут вопрос присутствия ОБСЕ в Азове - Геращенко

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинская сторона в Минске сообщила сторонам нормандского формата (Германии и Франции) о намерении поднять вопрос об усилении миссии ОБСЕ в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщила представительница Украины в контактной группе Ирина Геращенко, передает Радио Свобода.

По ее словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право работать по всей территории Украины, поэтому украинская сторона будет требовать ее присутствия во временно аннексированном Крыму.

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"В Крыму никогда не было столько оружия, сколько сейчас насовано там. Мы требуем мониторинга этой украинской территории", - сказала Геращенко.

В то же время, она сообщила, что представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе.

23 декабря спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия ищет повод для новой агрессии против Украины, вероятность которой реалистична.